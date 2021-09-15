В Киеве провели памятное шествие к годовщине "Бабьего Яра"

Сегодня, 15 сентября, еврейская община Киева в канун религиозного праздника Йом-Кипура прошла маршем памяти по "Пути смерти", сообщает Дом.

80 лет назад, 29-30 сентября 1941 года, в Киеве от улицы Дорогожицкой по улице Ильенко нацистские оккупанты провели до Бабьего Яра толпу из 33 тыс. евреев. В течении двух дней все они были расстреляны.

Массовые расстрелы в Бабьем Яре — одна из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны. Историки называют ужасающие цифры — жертвами немецко-фашистских оккупантов стали около 200 тыс. людей. И большинство из них — евреи (более 30 тыс. человек).