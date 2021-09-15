Депутата Рады заметили в компании патриарха РПЦ Кирилла

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский, которого ранее внесли в "Миротворец" как "агента РПЦ", побывал в Санкт-Петербурге на литургии, которую провел российский патриарх Кирилл, сообщает УНИАН.

Соответствующее видео на днях появилось в Youtube.

Новинский / скриншот

Судя по кадрам, в мероприятии также принимало участие руководство России, в том числе глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Патриарх Кирилл / скриншот

Валентина Матвиенко / скриншот

На визит украинского нардепа в Россию также обратил внимание журналист Денис Казанский. Он акцентировал, что Новинский приехал на богослужение в честь национального героя России Александра Невского.

"Напоминаю, что российский олигарх Новинский получил украинский паспорт в 2012 году от государственного изменника Януковича. Казалось бы, для чего вообще было получать украинский паспорт, если так хочется тусоваться с патриархом Кириллом в Петербурге? Ответ прост - чтобы работать здесь в интересах Москвы и пилить на металл стратегические украинские предприятия" , - написал он на своей странице в Facebook.

Чем известен Вадим Новинский

Как известно, Новинский родился в России, а гражданство Украины получил в 2012 году. Ранее СМИ неоднократно писали о причастности Новинского к разорению Николаевского судостроительного завода "ЧСЗ".

Кроме того, политик, по данным Генпрокуратуры, руководил кампанией против проукраинского крыла МП и при президентстве Януковича отвечал за изоляцию митрополита Владимира и его помощника Александра Драбинко.

Новинский сам публично выступал против предоставления ПЦУ автокефалии и отделения Украинской церкви от Москвы.

В 2020 году стало известно, что Новинский стал диаконом Московского патриархата.