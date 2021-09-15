Как убрать пигментные пятна после акне: средства та методы

Постакне возникает вследствие поражения лица угревой сыпью, а также при неграмотном или самостоятельном лечении высыпаний, сообщает Beauty HUB.

Следы от акне относятся к поствоспалительной пигментации и чаще всего возникают при неправильном уходе за воспалениями, а так же, как следствие несвоевременного или неграмотного лечения угревой сыпи. При этом чем сложнее было лечение и течение акне, тем более глубокими могут быть следы. Если лечения вовсе не будет, это может приводить к различным патологиям кожи. Чем моложе и здоровее организм, тем больше вероятность полной и более быстрой регенерации кожи.

Какие бывают следы от акне

Постакне может проявляться по-разному.

Расширенные поры. Эта проблема возникает вследствие длительного, чрезмерного выделения и скопления секрета. При этом происходит уплотнение стенок сальной железы, нарушение текстуры кожи и утолщение рогового слоя. Чем больше расширенных пор , тем больше неровностей они создают.

Эта проблема возникает вследствие длительного, чрезмерного выделения и скопления секрета. При этом происходит уплотнение стенок сальной железы, нарушение текстуры кожи и утолщение рогового слоя. Чем больше , тем больше неровностей они создают. Стойкие пятна красного или синюшного цвета появляются при выдавливании глубоких прыщей и неправильном воздействии на воспаление. Такие пятна часто становятся более заметными на холоде.

появляются при выдавливании глубоких прыщей и неправильном воздействии на воспаление. Такие пятна часто становятся более заметными на холоде. Рубцы появляются вследствие повреждения целостности кожи. Как правило, они появляются из-за отсутствия лечения акне, его неправильного лечения и неконтролированного выдавливания прыщей.

появляются вследствие повреждения целостности кожи. Как правило, они появляются из-за отсутствия лечения акне, его неправильного лечения и неконтролированного Гипер- и депигментация появляется после длительного воспаления или травматизации.

Как избавиться от следов постакне

Прежде чем приступать к лечению таких пятен, нужно убедиться в отсутствии воспаления на коже. Активная стадия угревой болезни является противопоказанием к лечению пятен после акне. Любой метод, который используется для устранения следов от акне подбирается индивидуально.

Врач-косметолог, кроме грамотного домашнего ухода, может предложить аппаратные методики, пилинги и инъекции.

При наличии расширенных пор могут применяться препараты, которые будут регулировать активность сальной железы и нормализовать ее работу. Также врач-косметолог может предложить кислотные пилинги, которые будут помогать обновлять верхний слой кожи.

При застойных пятнах могут применяться химические пилинги, которые будут уменьшать воспаление. Различные препараты с витамином С также отлично справляются с укреплением мелких сосудов и осветлением существующих пигментаций. Также врачи-дерматологи используют препараты с витамином К. Применять такие препараты можно только по рекомендации врача.

Среди аптечных средств можно отметить препараты, которые содержат ихтиол, изопропиловый спирт, камфору, никотиновую кислоту. В зависимости от глубины застойного пятна могут применяться различные методики по обновлению верхнего слоя кожи и их осветления. Любая методика будет подбираться индивидуально, в зависимости от фототипа кожи, ее особенностей и реакций на те или иные препараты.

Рубцы являются наиболее серьезными осложнениями после лечения акне. Для избавления от рубцов постакне используют методы, которые стимулируют выработку коллагена. Также могут быть задействованы методики, которые направлены на отшелушивание того слоя кожи, которого достигает рубец. Химические пилинги с высоким содержанием кислот, аппаратные методики в виде различных шлифовок, инъекционные методики – любой метод подбирается индивидуально врачом.

Безусловно, пятна после акне доставляют эстетический дискомфорт для его обладателей, но стоит отметить, что самостоятельно избавиться от такой пигментации достаточно сложно, особенно если такие пятна присутствуют давно. Поэтому наилучшей рекомендацией будет обращение к врачу-косметологу. Если вы не желаете ходить на процедуры в кабинет, врач сможет подобрать вам грамотный домашний уход, который не так быстро, но все же поможет избавиться от пятен после акне.