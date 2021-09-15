Таможенное оформление автомобилей перевели в электронную форму

Кабинет министров Украины принял постановление о реализации экспериментального проекта по таможенному оформлению транспортных средств. Оформление автомобилей переводится в цифровую форму, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорилось на заседании правительства 15 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас таможенное оформление транспортных средств предусматривает необходимость заполнения физическими и юридическими лицами предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия и/или таможенной декларации в письменной форме, что влечет определенные неудобства, связанные с отсутствием опыта заполнения данных видов деклараций.

Документом определяются особенности осуществления таможенного оформления наземных транспортных средств, которые классифицируются по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД (легковые машины), ввозимые на таможенную территорию Украины.

Документ предусматривает:

таможенное оформление транспортных средств с целью их выпуска в свободное обращение путем подачи предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия и/или таможенной декларации в устной форме;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для таможенного оформления транспортного средства (регистрационный (технический) документ, документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий присвоение регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, а также документ, подтверждающий полномочия лица на представительство);

представление документов в электронной форме средствами единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала Дія;

начисление таможенных платежей в автоматическом режиме, подлежащих уплате с использованием портала Дія или через банковские учреждения, электронные платежные системы;

уплату таможенных платежей в течение 10 календарных дней со дня формирования и отправки лицу сообщения и реквизитов на их оплату программными средствами портала действие;

завершение таможенного оформления транспортного средства в автоматическом режиме.

Автор: Александр Белоус