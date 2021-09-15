4 важнейших витамина для роста мышц

Слово «витамин» исходит от латинского слова «vita», то есть «жизнь». Это означает, что витамины жизненно необходимы для поддержания нашего организма, сообщает Прогресс.

И, конечно же, если мы занимаемся спортом, то мы должны придавать особое значение тому, чтобы получать необходимую суточную дозу, потому что витамины принимают очень большое участие в синтезе белка и фактически витамины помогают нам строить мышцы.

А какие из витаминов самые главные, какие из них обеспечивают строительство мышц в наибольшей степени, и на какие из них нужно обращать особое внимание в нашем рационе? Далее подробно разберем эти вопросы в данном видеоролике.