Самые популярные блюда во фритюре, которые можно приготовить дома
Еда во фритюре всегда получается вкусной, но есть и минусы – она очень жирная из-за большого количества масла, на котором она готовится. Есть ее безусловно можно, но не злоупотреблять каждый день, сообщает Обозреватель.
Рецепты самых популярных и вкусных блюд во фритюре, которые вы с легкостью приготовите дома.
1. Брокколи во фритюре
Ингредиенты:
- Броколли – 500 г.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3-4 ст. л.
- Твердый сыр – 100 г.
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – 1 стакан.
Способ приготовления:
- Для кляра: в блендере взбейте до однородности муку, соль, перец и яйца.
- Налейте во фритюр подсолнечное масло, хорошо нагрейте.
- Броколли разделите на соцветия и каждый кусочек обмакните в кляре, затаим сразу переложите во фритюрницк и жарьте до готовности.
2. Куриные крылышки во фритюрнице
Ингредиенты:
- Крылышки куриные – 1кг
- Яйца – 3-4 шт.
- Мука – 250 г.
- Соль – 2 ст. л.
- Черный молотый перец – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Помойте крылья под проточной водой.
- В миске хорошо взбейте яйца с солью, в другую миску насыпьте муку и добавьте перец, перемешайте.
- Берем крылышки и панируем сначала в муке, после – обмакиваем в яйце и снова в муке.
- Во фритюр заливаем масло, греем и хорошо обжариваем крылья – около 5-10 минут.
- Обязательно переложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.
3. Креветки темпура
Ингредиенты:
- Подсолнечное масло – в зависимости от емкости фритюрницы
- Яйца – 1-2 шт.
- Креветки – 400-500 г.
- Молоко или сметана – 2-3 ст. л.
- Пшеничная мука – 1/3 стакана
- Соль, перец – по вкусу
- Панировочные сухари – горсть.
Способ приготовления:
- Помойте креветки в холодной воде, зачем – хорошо их посолите, поперчите и перемешайте.
- В миску разбейте яйцо, добавьте молоко или сметану, муку и хорошо перемешайте.
- Сначала креветки обмакивает в яичную смесь, после – в панировочные сухари и опускаем во фритюрницу с горячим маслом и жарим до готовности.
- Выложите обязательно после на бумажное полотенце.