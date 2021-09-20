Самые популярные блюда во фритюре, которые можно приготовить дома

Еда во фритюре всегда получается вкусной, но есть и минусы – она очень жирная из-за большого количества масла, на котором она готовится. Есть ее безусловно можно, но не злоупотреблять каждый день, сообщает Обозреватель.

Рецепты самых популярных и вкусных блюд во фритюре, которые вы с легкостью приготовите дома.

1. Брокколи во фритюре

Брокколи во фритюре

Ингредиенты:

Броколли – 500 г.

Яйца – 2 шт.

Мука – 3-4 ст. л.

Твердый сыр – 100 г.

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – 1 стакан.

Способ приготовления:

Для кляра: в блендере взбейте до однородности муку, соль, перец и яйца. Налейте во фритюр подсолнечное масло, хорошо нагрейте. Броколли разделите на соцветия и каждый кусочек обмакните в кляре, затаим сразу переложите во фритюрницк и жарьте до готовности.

2. Куриные крылышки во фритюрнице

Куриные крылышки во фритюрнице

Ингредиенты:

Крылышки куриные – 1кг

Яйца – 3-4 шт.

Мука – 250 г.

Соль – 2 ст. л.

Черный молотый перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте крылья под проточной водой. В миске хорошо взбейте яйца с солью, в другую миску насыпьте муку и добавьте перец, перемешайте. Берем крылышки и панируем сначала в муке, после – обмакиваем в яйце и снова в муке. Во фритюр заливаем масло, греем и хорошо обжариваем крылья – около 5-10 минут. Обязательно переложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.

3. ​​​​​​​Креветки темпура

Креветки темпура

Ингредиенты:

Подсолнечное масло – в зависимости от емкости фритюрницы

Яйца – 1-2 шт.

Креветки – 400-500 г.

Молоко или сметана – 2-3 ст. л.

Пшеничная мука – 1/3 стакана

Соль, перец – по вкусу

Панировочные сухари – горсть.

Способ приготовления: