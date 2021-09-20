Самые популярные блюда во фритюре, которые можно приготовить дома

Еда во фритюре всегда получается вкусной, но есть и минусы – она очень жирная из-за большого количества масла, на котором она готовится. Есть ее безусловно можно, но не злоупотреблять каждый день, сообщает Обозреватель.

Рецепты самых популярных и вкусных блюд во фритюре, которые вы с легкостью приготовите дома.

1. Брокколи во фритюре

Брокколи во фритюре
Брокколи во фритюре

Ингредиенты:

  • Броколли – 500 г.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 3-4 ст. л.
  • Твердый сыр – 100 г.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – 1 стакан.

Способ приготовления:

  1. Для кляра: в блендере взбейте до однородности муку, соль, перец и яйца.
  2. Налейте во фритюр подсолнечное масло, хорошо нагрейте.
  3. Броколли разделите на соцветия и каждый кусочек обмакните в кляре, затаим сразу переложите во фритюрницк и жарьте до готовности.

2. Куриные крылышки во фритюрнице

Куриные крылышки во фритюрнице
Куриные крылышки во фритюрнице

Ингредиенты:

  • Крылышки куриные – 1кг
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Мука – 250 г.
  • Соль – 2 ст. л.
  • Черный молотый перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте крылья под проточной водой.
  2. В миске хорошо взбейте яйца с солью, в другую миску насыпьте муку и добавьте перец, перемешайте.
  3. Берем крылышки и панируем сначала в муке, после – обмакиваем в яйце и снова в муке.
  4. Во фритюр заливаем масло, греем и хорошо обжариваем крылья – около 5-10 минут.
  5. Обязательно переложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек.

3. ​​​​​​​Креветки темпура

Креветки темпура
Креветки темпура

Ингредиенты:

  • Подсолнечное масло – в зависимости от емкости фритюрницы
  • Яйца – 1-2 шт.
  • Креветки – 400-500 г.
  • Молоко или сметана – 2-3 ст. л.
  • Пшеничная мука – 1/3 стакана
  • Соль, перец – по вкусу
  • Панировочные сухари – горсть.

Способ приготовления:

  1. Помойте креветки в холодной воде, зачем – хорошо их посолите, поперчите и перемешайте.
  2. В миску разбейте яйцо, добавьте молоко или сметану, муку и хорошо перемешайте.
  3. Сначала креветки обмакивает в яичную смесь, после – в панировочные сухари и опускаем во фритюрницу с горячим маслом и жарим до готовности.
  4. Выложите обязательно после на бумажное полотенце.
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