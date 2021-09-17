Топ -10 модных способов завязывать бандану

Простая косынка в умелых руках всего за минуту способна превратиться в стильный и модный аксессуар, сообщает Сегодня.

Как завязывать и носить бандану

Небольшая косынка с привлекательным принтом прочно вошла в нашу моду. Бандана – это не только повязка на голову, которая придерживает волосы, защищает от пота и пыли, но еще и неизменный аксессуар многих модниц.

Как завязывать и носить бандану? Есть множество интересных способов ее применения.

Как завязывать бандану: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Маска

Как завязать бандану

Бандану можно использовать по ее прямому назначению – сложить косынкой и повязать на лицо, скрывая рот и нос, чтобы защититься от пыли и ветра. А за ненадобностью ее легко спустить под подбородок на шею.

  • Лайфхак 2. Платок
Как завязать бандану

Бандана отлично смотрится как шейный платок. При этом ее можно складывать по диагонали или вдоль, а затем повязывать вокруг шеи и заправлять под верхнюю одежду.

  • Лайфхак 3. Косынка

Как завязать бандану

Сложите бандану вдвое по диагонали, чтобы получилась треугольная косынка. Набросьте ее на голову, затяните под волосами на затылке и завяжите в тугой узел.

  • Лайфхак 4. Пиратский узел

Как завязать бандану

Принцип завязывания похожий, но тут бандана больше напоминает головной убор пирата. Сложите бандану по диагонали вдвое, но так, чтобы нижняя часть немного выступала из-под верхней. Положите ее на голову большей стороной к волосам, а концы затяните и завяжите поверх волос и платка. Выбившиеся волосы заправьте под ткань.

  • Лайфхак 5. Задом наперед

Как завязать бандану

Принцип действий похожий, но центр косынки кладется не на лоб, а на затылок. Концы фокусируются впереди и завязываются в красивый узел, а волосы прячутся вовнутрь.

  • Лайфхак 6. С бантом

Как завязать бандану

Сначала сложите бандану по диагонали в треугольник. А затем сверните несколько раз, заворачивая концы внутрь, чтобы получилась длинная полоса шириной 4-5 см . Заведите полоску на затылок под волосы, а концы завяжите на лбу бантиком. При желании кончики можно заправить внутрь.

  • Лайфхак 7. С перехлестом

Как завязать бандану

Для такой повязки понадобится платок побольше. Аналогично предыдущему варианту из банданы складывается полоска. Она заводится со стороны затылка на лоб, а затем перехлестывается, и концы возвращаются на затылок, где завязываются. Спереди получается интересная петля.

  • Лайфхак 8. Гулька

Как завязать бандану

Бандана может быть не только головным убором, но и аксессуаром для волос . К примеру, оберните ее несколько раз вокруг гульки и завяжите – так прическа будет выглядеть объемнее и эффектнее.

  • Лайфхак 9. Завязка

Как завязать бандану

Обвяжите лентой из банданы хвост, а концы спустите свободно. Получится элегантная прическа.

  • Лайфхак 10. Коса

Как завязать бандану

Также скрученную лентой бандану можно вплести в косу – волосы будут казаться намного пышнее. А если при этом обернуть бандану вокруг головы, под нее заправится челка и не будет мешать, а сама прическа станет более аккуратной.

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