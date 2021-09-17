Топ -10 модных способов завязывать бандану

Простая косынка в умелых руках всего за минуту способна превратиться в стильный и модный аксессуар, сообщает Сегодня.

Небольшая косынка с привлекательным принтом прочно вошла в нашу моду. Бандана – это не только повязка на голову, которая придерживает волосы, защищает от пота и пыли, но еще и неизменный аксессуар многих модниц.

Как завязывать и носить бандану? Есть множество интересных способов ее применения.

Как завязывать бандану: лайфхаки

Лайфхак 1. Маска

Бандану можно использовать по ее прямому назначению – сложить косынкой и повязать на лицо, скрывая рот и нос, чтобы защититься от пыли и ветра. А за ненадобностью ее легко спустить под подбородок на шею.

Лайфхак 2. Платок

Бандана отлично смотрится как шейный платок. При этом ее можно складывать по диагонали или вдоль, а затем повязывать вокруг шеи и заправлять под верхнюю одежду.

Лайфхак 3. Косынка

Сложите бандану вдвое по диагонали, чтобы получилась треугольная косынка. Набросьте ее на голову, затяните под волосами на затылке и завяжите в тугой узел.

Лайфхак 4. Пиратский узел

Принцип завязывания похожий, но тут бандана больше напоминает головной убор пирата. Сложите бандану по диагонали вдвое, но так, чтобы нижняя часть немного выступала из-под верхней. Положите ее на голову большей стороной к волосам, а концы затяните и завяжите поверх волос и платка. Выбившиеся волосы заправьте под ткань.

Лайфхак 5. Задом наперед

Принцип действий похожий, но центр косынки кладется не на лоб, а на затылок. Концы фокусируются впереди и завязываются в красивый узел, а волосы прячутся вовнутрь.

Лайфхак 6. С бантом

Сначала сложите бандану по диагонали в треугольник. А затем сверните несколько раз, заворачивая концы внутрь, чтобы получилась длинная полоса шириной 4-5 см . Заведите полоску на затылок под волосы, а концы завяжите на лбу бантиком. При желании кончики можно заправить внутрь.

Лайфхак 7. С перехлестом

Для такой повязки понадобится платок побольше. Аналогично предыдущему варианту из банданы складывается полоска. Она заводится со стороны затылка на лоб, а затем перехлестывается, и концы возвращаются на затылок, где завязываются. Спереди получается интересная петля.

Лайфхак 8. Гулька

Бандана может быть не только головным убором, но и аксессуаром для волос . К примеру, оберните ее несколько раз вокруг гульки и завяжите – так прическа будет выглядеть объемнее и эффектнее.

Лайфхак 9. Завязка

Обвяжите лентой из банданы хвост, а концы спустите свободно. Получится элегантная прическа.

Лайфхак 10. Коса

Также скрученную лентой бандану можно вплести в косу – волосы будут казаться намного пышнее. А если при этом обернуть бандану вокруг головы, под нее заправится челка и не будет мешать, а сама прическа станет более аккуратной.