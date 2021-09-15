ЕС хочет реформировать Шенген из-за мигрантов
Евросоюз планирует реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне для борьбы с наплывом мигрантов. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНИАН.
Она обвинила в миграционном кризисе Беларусь, назвав действия местных властей попыткой дестабилизировать Европу.
Тему миграционного кризиса фон дер Ляйен затронула во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге. Глава ЕК убеждена, что Минск "буквально толкнул людей к европейским границам".
"Мы будем и дальше поддерживать Литву, Латвию и Польшу. То, что происходит, это гибридная атака, цель которой дестабилизировать Европу", - считает Урсула фон дер Ляйен.
По ее мнению, подобная ситуация может возникнуть и на границах с другими странами.
"Поэтому, работая над реформированием Шенгена, мы должны найти новые пути с тем, чтобы отвечать на эту агрессию и обеспечить единство и сплоченность в защите наших внешних границ", - подчеркнула она, передает kommersant.