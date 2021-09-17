Домашние сырные пончики с сахарной пудрой: рецепт сладкой выпечки
Творожные пончики – десерт родом из детства. Они очень пышные и ароматные, в меру сладкие, но очень вкусные. Обильно посыпьте их сахарной пудрой и наслаждайтесь с чаем или кофе, сообщает 24 Канал.
Чтобы приготовить дома сырные пончики вам нужны привычные ингредиенты и до часа времени. Поверьте, эти лакомства родом из детства влюбят вас в себя с первого кусочка!
Рецепт сырных пончиков
- Время: 40 минут
- Порции: 12 – 18
Ингредиенты: – 250 г творога; – 3 шт. куриных яиц; – 8 ст. л. муки; – 3 ст. л. сахара, – оливковое масло на ваш вкус; – ½ ч. л. соды – сахарная пудра на ваш вкус.
Приготовление:
- Смешайте в миске сыр, яйца, муку, сахар, соль и соду. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Налейте масло в небольшую кастрюлю и разогрейте до 180 – 200 градусов.
- С помощью чайной ложки сформируйте шарики.
- Обжарьте пончики в кипящем масле до румяной корочки.
- Готовые пончики переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Посыпьте творожные пончики сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!