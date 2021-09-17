Домашние сырные пончики с сахарной пудрой: рецепт сладкой выпечки

Творожные пончики – десерт родом из детства. Они очень пышные и ароматные, в меру сладкие, но очень вкусные. Обильно посыпьте их сахарной пудрой и наслаждайтесь с чаем или кофе, сообщает 24 Канал.

Чтобы приготовить дома сырные пончики вам нужны привычные ингредиенты и до часа времени. Поверьте, эти лакомства родом из детства влюбят вас в себя с первого кусочка!

Рецепт сырных пончиков

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 12 – 18

Ингредиенты: – 250 г творога; – 3 шт. куриных яиц; – 8 ст. л. муки; – 3 ст. л. сахара, – оливковое масло на ваш вкус; – ½ ч. л. соды – сахарная пудра на ваш вкус.

Приготовление: