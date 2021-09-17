Домашние сырные пончики с сахарной пудрой: рецепт сладкой выпечки

Домашние сырные пончики с сахарной пудрой: рецепт сладкой выпечки

Творожные пончики – десерт родом из детства. Они очень пышные и ароматные, в меру сладкие, но очень вкусные. Обильно посыпьте их сахарной пудрой и наслаждайтесь с чаем или кофе, сообщает 24 Канал.

Чтобы приготовить дома сырные пончики вам нужны привычные ингредиенты и до часа времени. Поверьте, эти лакомства родом из детства влюбят вас в себя с первого кусочка!

Рецепт сырных пончиков

  • Время: 40 минут
  • Порции: 12 – 18
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Ингредиенты: – 250 г творога; – 3 шт. куриных яиц; – 8 ст. л. муки; – 3 ст. л. сахара, – оливковое масло на ваш вкус; – ½ ч. л. соды – сахарная пудра на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Смешайте в миске сыр, яйца, муку, сахар, соль и соду. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  2. Налейте масло в небольшую кастрюлю и разогрейте до 180 – 200 градусов.
  3. С помощью чайной ложки сформируйте шарики.
  4. Обжарьте пончики в кипящем масле до румяной корочки.
  5. Готовые пончики переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
  6. Посыпьте творожные пончики сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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