В Минэкономики рассказали, что происходит с экономикой Украины

Валовой внутренний продукт Украины в январе-июле 2021 года, по расчетам Министерства экономики, увеличился на 2,1%, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в обзоре экономической активности, опубликованном Минэкономики.

Отмечается, что в июле почти все основные виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, продемонстрировали рост, который поддерживался ослаблением карантина внутри страны и за ее пределами, более оптимистичными настроениями бизнеса в сочетании с эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года. Вместе с тем, о посткризисном оздоровлении экономики пока говорить рано, считают в министерстве.

"Рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на уровне около 4% остается частота, продолжительность и степень жесткости возможных новых карантинных ограничений, связанных с новыми мутациями коронавируса, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на ключевых для отечественного экспорта сырьевых рынках на фоне распространения новой волны в мире" , - говорится в обзоре.

Среди других рисков - обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, усиление неплатежеспособности субъектов экономической деятельности, а также полноценный запуск "Северного потока - 2", что может сказаться на существенном отклонении ожидаемых значений показателей транзита.