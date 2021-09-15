В Украине выявили случаи заболевания лихорадкой Западного Нила

В течение лета 2021 в Украине зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). По информации Центра общественного здоровья, три из них - в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (заболели женщины 33, 56 и 90 лет), один случай - на территории Запорожской области (заразилась девочка 12 лет), сообщает Вести.

Также в Киевской области зарегистрировали случай лихорадки Западного Нила у 25-летнего мужчины, который посещал город Дуала (Республики Камерун).

Источники заражения

Источником заражений могут быть дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила, передается через укусы комаров и клещей.

В Украине есть природные очаги лихорадки Западного Нила, которые находятся на территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

Восприимчивость человека к ЛЗН высока, однако преобладают бессимптомное инфицирование вирусом и легкие лихорадочные формы заболевания, однако у 20% лиц, страдающих ЛЗН, развивается гриппоподобное заболевание, при котором резко повышается температура, наблюдается головная боль, боль в горле, мышцах, суставах и спине, слабость, тошнота и диарея. Могут быть также высыпания на теле, увеличение печени и селезенки, поражение нервной системы - менингит, энцефалит, признаки поражения головного мозга (расстройства сознания, парезы, параличи).

Как защититься от ЛЗН

Вакцин от этого недуга для людей пока нет. Для профилактики рекомендуется в течение лета и осени пользоваться репеллентами, в случае работы на открытой местности, находится возле водоемов, использовать защитную одежду.