Одна из областей отказалась от онлайн-обучения школьников

В Ивано-Франковской области во время усиления карантина не будут переводить школы на дистанционное обучение, сообщает УНИАН.

Об этом рассказала глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

По ее словам, когда область попадет в "желтую" зону эпидопасности, дистанционного обучения в ней не будет. Все учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты.

"С введением "желтой зоны" на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80%, закрываются на карантин" , - заявила председатель ОГА.

Она призвала взрослых не медлить с вакцинацией.

"В очередной раз обращаюсь ко всем с просьбой позаботиться о собственном здоровье и провакцинироваться. Вся общественность края, родители и наши дети стремятся, чтобы обучение состоялось в обычном режиме" , - отметила Онищук.

Обучение в школах и карантин в Украине

Согласно новым правилам, в случае усиления карантина работа учебных заведений будет зависеть от количества вакцинированных сотрудников.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, дистанционное обучение в школах Украины может быть введено в тех областях, которые относятся к "красной", "оранжевой" или "желтой" зонам карантина. При этом в случае выхода области из "зеленой" зоны учебные заведения смогут продолжать работать, если будет вакцинировано не менее 80% работников.