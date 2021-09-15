Чиновница в балетной пачке станцевала для мэра в честь его дня рождения

Начальник отдела культуры Черноморского городского совета Юлия Кристанова исполнила фрагмент балета «Лебединое озеро» в сессионном зале в честь дня рождения мэра Василия Гуляева, сообщает Думская.

Выступление состоялось 15 сентября после завершения аппаратного совещания.

Чиновница в балетной пачке попросила Гуляева выйти из-за кафедры и спустится в зал, где под аплодисменты коллег произнесла поздравления. Далее последовала музыкальная программа.

Василий Гуляев рассказал, что не знал о готовящемся представлении.

«Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова – балерина и решила удивить меня своим мастерством», — заявил Гуляев.

По его мнению, подчиненная не перегнула палку, поздравление было корректным и не помешало ходу аппаратного совещания.