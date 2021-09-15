Продолжающееся похолодание и дожди на западе: погода 16 сентября

Вторая половина сентября начинается с продолжающегося похолодания в большинстве регионов Украины, за исключением запада – там, напротив, прогнозируют﻿ некоторое потепление. Также в нескольких западных областях пройдут дожди с грозами.

В четверг, 16 сентября, температура воздуха на основной части западного региона Украины слегка поднимется – до 21-25°С днем и 8-16°С ночью. Такие же показатели ожидаются также и на юге страны и в Крыму. На Закарпатье будет и вовсе 24-26°С днем и 10-12°С ночью. А вот в Хмельницкой области температура не будет отличаться от предыдущего дня, и останется на уровне 19-22°С днем и 7-11°С ночью. Эти же показатели ожидаются также и в центре страны, а еще – в Донецкой области. В целом же на востоке, как и на севере страны, температура будет самая низкая по Украине – около 17-20°С днем и 6-9°С ночью.

Дожди с грозами 16 сентября ожидаются на Закарпатье, а также в Волынской и Ровненской областях. На остальной территории продолжается сухая и ясная погода с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра по стране ожидается на уровне 7-14 км/час. На юге и на западе – местами до 18 км/час. В Крыму возможны шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 16 сентября в Украине, кроме Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 16 сентября ожидается температура от 11 до 20°С в течение дня, ветер 4-11 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.