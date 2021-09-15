Польша и Беларусь синхронно "перекрыли краны" на российском нефтепроводе

Нефтепровод «Дружба» — один из крупнейших каналов экспорта нефти из России в ЕС — оказался парализован из-за синхронного решения Польши и Белоруссии «перекрыть краны» для российского сырья, сообщает Nigroll.

Обе ветки трубопровода, построенного в 1960х для снабжения советской нефтью восточноевропейских стран СЭВ, оказались в ступоре в минувшие выходные.

Первой о прекращении прокачки на четыре дня объявила Белоруссия. 9 августа, в день визита президента Александра Лукашенко в Москву, государственный концерн «Белнефтехим» остановил экспорт по южной ветке «Дружбы», чтобы запустить ее в реверсном режиме и принять азербайджанскую нефть из Одессы.

Долгосрочное соглашение между Белорусской нефтяной компанией (БНК) и государственной азербайджанской SOCAR было заключено в декабре 2020 года. Предполагалось, что объемы поставок составят не менее 1 млн тонн сорта Azeri Light.

Вслед за южной веткой «Дружбы», качающей нефть в Чехию, Словакию и Венгрию, спустя два дня проблемы возникли на второй, северной ветке, по которой сырье поставляется в Польшу, а затем — в Германию.

С 11 по 14 сентября ограничения на прием нефти ввел польский национальный оператор трубопровода Pern, сообщил в понедельник официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, польская сторона объяснила решение переполнением до отказа хранилища НПЗ Шведт.

Трубопровод «Дружба» обеспечивает около 20% российского нефтяного экспорта, или примерно 1 млн баррелей в день. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

В декабре 2019 года во время кризиса в отношениях с Кремлем президент Белоруссии Александр Лукашенко грозил «забрать» две трубы «Дружбы» и втрое сократить транзит российской нефти в Европу, если Москва не согласится на уступки по ценам на энергоносители.

«Давайте цены ваши — мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа уйдет куда-то — вы не обижайтесь», — говорил Лукашенко.

Польша закупает 5,6-6,6 млн тонн российской нефти в год в рамках долгосрочного контракта с «Роснефтью», истекающего в этом году.

Контракт на следующие три года, заключенный в марте, оказался вдвое меньше предыдущего: Польша будет покупать 3,6 млн тонн, или 300 тысяч в месяц.