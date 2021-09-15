В Госпогранслужбе прокомментировали обстрел белорусского пограничного знака
В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали обстрел пограничного знака Беларуси с украинской территории, сообщает УНИАН.
Как сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, поврежденный пограничный знак на границе с Республикой Беларусь обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда.
"Об этой ситуации сразу было сообщено пограничников соседней страны и сотрудников Национальной полиции Украины. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья", - отметил Демченко.
По его словам, "
местность на том направлении, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено".
"Однако знак расположен рядом с каналом, который соединяет озера этой местности, потому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему лодкой", - добавил спикер.
Кроме того, в ходе проверки на местности использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружено.
"С белорусской стороной проведена погранично-представительную встречу. В ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в адрес украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается", - отметил Демченко.
Ранее в Беларуси заявили об обстреле пограничного знака "Сваринь" на участке Пинского пограничного отряда с территории Украины.