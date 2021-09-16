Также археологи обнаружили экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку, сообщает Корреспондент.

В Крыму на раскопках в могильнике Опушки была обнаружена коллекция украшений III века н.э. Изделия выполнены в сердоликовом стиле. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета.

Отмечается, что найдены одна пара золотых сережек три серебряных браслета и два нагрудных украшения.

"Ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным лицам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан, живших на территории Крыма в III в. н. е. При наличии украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение в аланских племенах передавалось по наследству" , - указано в сообщении.

Кроме этого, археологи обнаружили экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку.

Также известно, что могильник Опушки уникален тем, что в нем захоронены сразу пять древних культур: позднескифская, среднесарматская, позднесарматская, германская и аланская.

В Крыму нашли коллекцию украшений ІІІ века cfuv.ru

В Крыму нашли коллекцию украшений ІІІ века cfuv.ru