Доллар США дешевеет относительно основных мировых валют

Курс американского доллара снижается относительно корзин основных мировых валют, сообщает Интерфакс-Украина.

Трейдеры продолжают оценивать опубликованные днем ранее статданные, которые показали небольшое замедление темпов роста потребительских цен в США в августе по сравнению с июльским уровнем, который был максимальным за 13 лет.

Между тем президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что беспрецедентная госпомощь и рост числа вакцинированных привели регион к тому моменту, когда он " восстанавливается быстрее, чем мы ожидали ". Ожидается, что экономика еврозоны вернется к допандемийному уровню уже до конца текущего года, сказала она, выступая на Bloomberg Television.

Евро торгуется днем в районе $1,1813 против $1,1804 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 129,14 иены по сравнению со 129,48 иены во вторник. Курс доллара составляет 109,29 иены против 109,69 иены на закрытие предыдущего дня.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3829 по сравнению с $1,3810 в предыдущий торговый день.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов в среду снижается на 0,13%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных валют мира, теряет 0,18%.

Потребительские цены (индекс CPI) выросли на 5,3% относительно августа прошлого года, сообщило министерство труда. Месяцем ранее подъем составил 5,4%. Повышение индикатора в августе относительно предыдущего месяца составило 0,3% и было самым слабым за последние семь месяцев.

"Чуть более слабые данные об инфляции в США оказали мало влияния на доллар, который продолжает торговаться в узком диапазоне", - отмечают аналитики MUFG.

По их мнению, Федеральная резервная система находится на пути к тому, чтобы объявить о сворачивании программы выкупа активов в этом году, но теперь более вероятно, что это произойдет в ноябре, а не в сентябре.