В проекте госбюджета-2022 сократили расходы на субсидии

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год расходы льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен), сообщает РБК-Украина.

По состоянию на сегодня в госбюджете на 2021 год расходы на субсидии предусмотрены на уровне 35,2 млрд гривен.



Однако Кабинет министров планирует просить Верховную раду увеличить расходы на 12 млрд гривен из-за того, что деньги почти все потрачены.

Автор: Александр Белоус