Порошенко презентовал законопроект об изменениях в бюджет

"Европейская солидарность" предлагает за счет средств МВФ, полученных Украиной в рамках глобальной инициативы фонда, выплатить пенсионерам 13-ю пенсию, погасить долги военным, увеличить объем субсидий и пополнить ковидний фонд для поддержки врачей и больных, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко во время презентации законопроекта.

Документ №6006 "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете на 2021" зарегистрирован в парламенте 8 сентября.

"Наши международные партнеры приняли очень важное решение, когда больше 600 млрд долл. были распределены между странами мира для того, чтобы смягчить последствия коронавирусного кризиса - в первую очередь для людей. Наша политическая сила предложила свое видение, мы предлагаем пять направлений распределения средств" , - заявил Порошенко.

Он также напомнил, что правительство уже дважды не проиндексировало пенсии. Для того, чтобы погасить долг перед пенсионерами, политсила предлагает в ноябре виплатить 13-ю пенсию в размере минимальной каждому, кто получает пенсию, меньшую средней по стране.

"Мы рассчитываем, что это будет немного больше 10 млн получателей пенсий. Мы предусмотрели на это 23 миллиарда 300 млн гривен и требуем, чтобы эта инициатива была поставлена ​​на голосование в зале" , - говорит Порошенко.

Вторая позиция - денежное обеспечение для военнослужащих, которое не повышалось с 2019 года. Если раньше в зоне ООС воин получал 160% средней зарплаты, то сегодня не более 80%.

Третья позиция - эффективные меры для минимизации новой волны пандемии COVID-19.

"Власть обещала 300% повышение заработной платы тем, кто работает с ковиднимы больными. Уже почти все вынуждены работать с ковиднимы больными. Следовательно, заработная плата медикам, финансирование вакцинации, закупка лекарств, которые появились в мире для лечения болезни, обеспечение коек, оборудованных кислородом" , - добавляет политик.

Также политсила требует, чтобы сейчас были внесены изменения в государственный бюджет на текущий год для обеспечения субсидиями.

"И пятое - это защита нашей программы децентрализации. Защита общин Украины. Потому ключевой смысл - это передача прав, полномочий и финансового ресурса общинам в рамках децентрализации. В тяжелых условиях, во время войны мы сделали все возможное, чтобы проблемы общества решались общиной" , - резюмировал Порошенко.

Автор: Илона Свиридова