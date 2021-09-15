ГАСИ официально ликвидирована: все сотрудники будут уволены

Кабинет министров утвердил постановление о старте работы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Одновременно Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) официально прекратила выполнять свои полномочия. 100% сотрудников органа будут уволены, сообщает UBR.

"Этот день должен войти в историю как таковой, который начал новую эпоху в области градостроительства. Эпоху без коррупции, без помех для бизнеса, без незаконных застроек. С электронными услугами, прозрачными регулировками и добропорядочными работниками. ГИАГ – это не замена ГАСИ, а полноценный новый орган… И уже завтра он заработает" , – указал министр.

По его словам, ни один сотрудник ГАСИ не будет принят на работу в новый орган.

Со своей стороны, замминистра Наталья Козловская указала, что в рамках реформы расширены полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства. Также будет введена административная и уголовная ответственность за нарушение норм. Это предусмотрено зарегистрированным в парламенте законопроектом.

Кроме того, отбор кандидатов на должности в ГИАГ проходил совместно с Национальным антикоррупционном бюро и Нацагентством по предупреждению коррупции.

Пояснительная записка к постановлению свидетельствует, что на данном этапе количество сотрудников новой структуры достигает 198 человек, или 30% об общего количества вакансий.