Сальвадор установил первые криптоматы в США

В американских магазинах установили 50 криптоматов для переводов денег в Сальвадор, сообщает Лента.Ру.

С помощью аппаратов находящиеся в США сальвадорцы смогут переводить деньги на родину без комиссии. Об этом написал президент страны Найиба Букеле в Twitter.

OK aquí las noticias sobre @chivowallet ???? ???????????? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) September 14, 2021

Около 70 процентов населения Сальвадора пользуются трансграничными переводами и платежами. В 2020 году в страну отправили шесть миллиардов долларов денежными переводами. По подсчетам CNBC, легализация биткоина лишит платежные системы Western Union и MoneyGram до 400 миллионов долларов в год, которые они получали за комиссию между переводами. По оценкам криптоаналитика Вилли Ву, Сальвадор теряет 1,5 процента ВВП на комиссии сервисов. Платежи в биткоинах призваны решить эту проблему.

В начале июня Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин легальным платежным средством. Власти страны приобрели биткоинов почти на 26 миллионов долларов (порядка 1,8 миллиарда рублей), а в будущем собираются купить еще больше. В начале сентября у здания Верховного суда в Сан-Сальвадоре прошли акции протеста против использования криптовалюты. Противники легализации биткоина опасаются роста финансовой нестабильности и числа незаконных криптовалютных транзакций.

В середине сентября в стране приостановили регистрацию новых пользователей биткоин-кошелька Chivo и запретили скачивать приложение на новые модели смартфонов. По словам президента Сальвадора Найиба Букеле, власти не успели подготовить за короткий срок необходимую инфраструктуру для использования криптовалюты.