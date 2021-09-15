Кремлю разонравился закон о статусе Донбасса
Россия в Трехсторонней контактной группе раскритиковала закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса и заявила, что он уже устарел, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в своем Facebook.
"После сегодняшней ТКГ стало очевидным, что в этом году имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство точно не будет…. Мы уже просто не сможем внести поправку с текстом формулы в закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО", — написал он.
Гармаш отметил, что, в соответствии с Минскими соглашениями, Украина должна согласовывать изменения в закон об особом статусе Донбасса с "консультантами" из ОРДЛО.
"Но Москва блокирует обсуждение и формулы, и текста поправки в закон. Сам же Закон "об особенностях… ОРДЛО" теряет свою силу уже в конце декабря. И к моменту, когда депутаты будут решать, продлевать его действие еще на год, или не продлевать, согласовать текст поправки будет уже физически невозможно – до часа икс осталось всего 2-3 заседания ТКГ", — добавил он.
По словам члена украинской делегации, Россия пытается "похоронить" так называемую "формулу Штайнмайера". И причину такой позиции озвучил постпред России в ТКГ Борис Грызлов.
"Оказывается, "закон об особом статусе", принятый еще в 2014 году, им уже не нравится — "устарел", поэтому они жаждут пересмотра всего закона, а не просто внесения в него какой-то формулы! Иначе говоря, они хотят, чтоб процесс был бесконечным… Ну и более близкая тактическая цель – обвинить Украину в невыполнении ее обязательств, взятых на саммите нормандской четверки в Париже", — пояснил Гармаш.
Более того, он обратил внимание, что этот закон принят во исполнение первых Минских соглашений и отсылки к нему есть в "Минске-2".