Кремлю разонравился закон о статусе Донбасса

Россия в Трехсторонней контактной группе раскритиковала закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса и заявила, что он уже устарел, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в своем Facebook.

"После сегодняшней ТКГ стало очевидным, что в этом году имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство точно не будет…. Мы уже просто не сможем внести поправку с текстом формулы в закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО" , — написал он.

Гармаш отметил, что, в соответствии с Минскими соглашениями, Украина должна согласовывать изменения в закон об особом статусе Донбасса с "консультантами" из ОРДЛО.

"Но Москва блокирует обсуждение и формулы, и текста поправки в закон. Сам же Закон "об особенностях… ОРДЛО" теряет свою силу уже в конце декабря. И к моменту, когда депутаты будут решать, продлевать его действие еще на год, или не продлевать, согласовать текст поправки будет уже физически невозможно – до часа икс осталось всего 2-3 заседания ТКГ" , — добавил он.

По словам члена украинской делегации, Россия пытается "похоронить" так называемую "формулу Штайнмайера". И причину такой позиции озвучил постпред России в ТКГ Борис Грызлов.

"Оказывается, "закон об особом статусе", принятый еще в 2014 году, им уже не нравится — "устарел", поэтому они жаждут пересмотра всего закона, а не просто внесения в него какой-то формулы! Иначе говоря, они хотят, чтоб процесс был бесконечным… Ну и более близкая тактическая цель – обвинить Украину в невыполнении ее обязательств, взятых на саммите нормандской четверки в Париже" , — пояснил Гармаш.

Более того, он обратил внимание, что этот закон принят во исполнение первых Минских соглашений и отсылки к нему есть в "Минске-2".