Ляшко рассказал, будут ли вакцинтровать детей от COVID

Ляшко рассказал, будут ли вакцинтровать детей от COVID

Вакцинировать детей от COVID стоит, но пока рано. Это заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

"Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ - стоит. Стоит начинать массовую кампанию? Я говорю - еще рано", - считает Виктор Ляшко.

В МОЗ проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости и выявили, что этот показатель не превышает 8%.

"Мы анализировали это до циркуляции штамма "Дельта", после обнаружения штамма "Дельта" в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет – достаточно высокий", - добавил министр.

Глава МОЗ считает, что тратить ресурс и энергию сейчас на вакцинацию детей не стоит.

"Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения - и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть приоритезирован туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", - объяснил он.

Автор: Анна Полисученко

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