В США работают над новой системой въезда в страну

В Белом доме разрабатывают новую систему для международных путешествий, в которую хотят включить отслеживание контактов, сообщает Украинская правда.

По словам координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффа Зинтса, новая система будет иметь различные процедуры, в том числе отслеживание контактов.

Сейчас Администрация президента не планирует ослаблять действующие ограничения въезда в страну из-за распространения штамма "Дельта". Кроме того, рассматривается возможность обязать иностранных граждан, приезжающих в Соединенные Штаты, предъявлять сертификаты о вакцинации.

Сейчас в США не могут въехать граждане большинства стран, которые в течение последних двух недель были в Великобритании, странах Шенгена, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.