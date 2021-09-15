Усика захейтили за съемки в клипе дуэта ANNA MARIA

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) получил порцию критики в интернете, за участие в видео украинского дуэта ANNA MARIA. 34-летний уроженец Симферополя исполнил одну из ролей в съемках клипа на песню Light Up, премьера которой состоялась накануне, сообщает Обозреватель.

Постер песни

Многие болельщики не оценили такого поступка спортсмена, припомнив скандал 2019 года.

Александр Усик снялся в клипе. Источник: Кадр из видео

Тогда финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, дуэт ANNA MARIA дали скандальное интервью журналисту Роману Скрыпину, в ходе которого заявили, что "войны в Украине нет", а также отказались признавать аннексию Крыма РФ.

"Это те, которые не знают чей Крым? Усик типа спецом все делает", "Какой зашквар. Джошуа не подведи", "Ва*ный Усик, который сам такое и встретил. Жду, когда Джошуа начистит ему морду", "Надеюсь, что Энтони хорошо побьет этого ва*ана", "Не останавливайся никогда, даже когда дно давно пробито" , – пишут юзеры.

Комментарии под песней. Источник: Facebook Александра Усика

Юзеры не смогли сдержать эмоций. Источник: Facebook Александра Усика

Пользователи раскритиковали боксера. Источник: Facebook Александра Усика

Комментарии под песней. Источник: Facebook Александра Усика

Промоутер нашего соотечественника Александр Красюк рассказал о редком пункте, который был включен в контракт на поединок.

Александр Усик в бою с Чаззом Уизерспуном.

Отметим, что ранее Усик снялся в клипе знаменитого репера Сереги.