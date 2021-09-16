16 сентября: какой сегодня праздник, что сегодня нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Праздник нелегального пития, День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей, Международный день охраны озонового слоя, сообщает УНИАН.

В Италии - День рождения Джульетты, в США - День молитвы и скорби по жертвам урагана "Катрина", День корабля "Мейфлауэр", День памяти "Дороги слёз", День истории татуировки, День "Держитесь подальше от Сиэтла", День бесплатного сырного соуса, День мятого дождевика, День работающих родителей, День коллекционирования камней, День папайи, День хлеба с корицей и изюмом, День пластилина "Плей-До", День подростковой тренировки, День гуакамоле, День смешанной семьи, в Мексике - День независимости, в Израиле - День искупления "Йом-Кипур", в Малайзии - День малайзийской федерации, в Хорватии - День поминовения святой мученицы Евфимии, в Индии - Праздник "Рамдев Джаянти", в Кыргызстане - День работников службы государственной охраны, в Папуа-Новой Гвинее - - День независимости, в Великобритании - День Оуайна Глиндура, в Малайзии - День вооруженных сил.

Памятные даты 16 сентября, годовщины и события

16 сентября 1492 года во время первой экспедиции Колумба было открыто Саргассово море.

16 сентября 1782 года была впервые использована "Большая печать" правительства США - ею проштамповали подписанное генералом Джорджем Вашингтоном, который в 1789 году станет первым президентом США, соглашение с Англией об обмене пленными и улучшении обращения с ними. История следующая: 4 июля 1776 года перед Бенджамином Франклином, Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном - основателями США - была поставлена задача создать печать США, именно тогда конгрессмены одобрили "Декларацию независимости".

Большая печать была завершена и утверждена шесть лет спустя, она отражает убеждения и идеалы, которые отцы-основатели хотели передать своим потомкам. Печать необычна тем, что имеет две стороны. Аверс с гербом - распростерший крылья белоголовый орлан - используется для скрепления важнейших государственных документов, а реверс с символическим рисунком - пирамида, олицетворяющая прочность государства, - в качестве собственно печати не применяется, но изображение по распоряжению Франклина Рузвельта в 1935 году было помещено на однодолларовую банкноту.

Там оно и пребывает до наших дней. Государственный секретарь США считается официальным хранителем печати. Она прикладывается только к строго определенным документам, таким, как международные договоры и президентские обращения. Увидеть Большую печать можно в выставочном зале Государственного департамента в Вашингтоне.

В 1857 году Джейн Пирпонт из Бостона получила авторские права на песню "One Horse Open Sleigh", более известную как "Jingle Bells". Эта рождественская песенка была написана для представления в воскресной школе, и ныне без нее не обходится ни один рождественский праздник.

В 1859 году английский исследователь Давид Ливингстон открыл в Африке озеро Ньяса.

В 1966 году в Нью-Йорке оперой "Антоний и Клеопатра" было открыто новое здание "Метрополитен Опера".

В 1976 году многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в Ереванское водохранилище.

В 1996 году в США был арестован хакер Кевин Митник, взломавший компьютерную сеть Пентагона. Кевину было предъявлено 23 обвинения в мошенничестве с использованием компьютерных систем. Прокурор заявил, что Митник виновен в нанесении ущерба на сумму, превышающую 80 миллионов долларов. После обвинительной речи прокурора Митник не надеялся на оправдательный приговор, тем не менее, усилиями адвокатов большинство обвинений было снято: Кевин должен был отсидеть около 11 месяцев.

Наказание, тем не менее, затянулось на четыре года: постоянно находились все новые и новые факты, которые позволяли лишать хакера свободы. Хакерское сообщество было возмущено его арестом, утверждалось, что осудили его незаконно, так как все взломы Митник осуществлял "из интереса". После освобождения Митник к хакерству не вернулся, во всяком случае, официального подтверждения этому нет. С 2003 года ему официально разрешено пользоваться сетью и телефонами.

В 2010 году Кевин Митник занимался вопросами защиты компьютерных систем. Он является основателем компании Defensive Thinking Inc., специализирующейся на компьютерной и сетевой безопасности. Митник является автором ряда книг, о нем снят кинофильм.

В 1998 году состоялась премьера мюзикла "Нотр-Дам де Пари".

В 2011 году во время авиашоу в штате Невада самолет рухнул прямо на зрителей. Три человека погибли, 56 - пострадали.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 сентября чтит память святой мученицы Домны Никомидийской. В народе день назвали "Домна Доброродная". 16 сентября славяне устраивали в своих домах генеральную уборку. Старые вещи выбрасывали или сжигали, их также отдавали нищим. Считалось, что таким образом можно привлечь удачу и благополучие на год вперед.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя бездельничать, осуждать людей и ссорится с ближними - разлад затянется надолго.

Приметы на 16 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день теплый - к затяжной зиме;

сильный туман - полевые работы пройдут легко;

после обеда дождь - непогода затянется надолго;

мало ягод и грибов - к неурожаю в будущем году.

Именины 16 сентября

Именины у Василисы, Домны, Евфимия, Иоанна, Петра, Феоктиста, Алексея, Ильи, Андрея, Николая, Сергея и Владимира.