В Москве моментально свернули протест в поддержку Навального - видео

В столице России Москве на Красной площади силовики 15 сентября задержали четырех активистов и журналиста RusNews за акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает Радио Свобода.

По данным издания «ОВД-Инфо», в отделение полиции «Китай-город» доставили активистов Светлану и Сергея Лукашова, Илью Ермакова и Сергея Редникова, а также журналиста Евгения Евсюкова. Их задержали при попытке развернуть баннер «Свободу Навальному! Путина в тюрьму! »

???????? Активисты "Гражданского общества Калужской области" провели сегодня на Красной площади в Москве акцию в поддержку Алексея Навального.



Оригинал видео: https://t.co/OTFNtVepSj pic.twitter.com/s8Pgs7T8fw - Рустем Адагамов (@adagamov) September 15, 2021

Адвокат Сергей Тельнов сообщил, что в полицию вызвали скорую помощь по просьбе задержанного Ермакова, которого избили силовики. Как уточняется, врачи зафиксировали у избитого активиста удары и царапины на шее и руках.

Также задержанных начали опрашивать работники уголовного розыска: правоохранители заявили, что якобы во время акции поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади.