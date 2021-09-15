"Россияне ощущали себя царями" - допрос задержанного боевика "ДНР"

На Донбассе в районе проведения ООС при попытке пересечь линию разграничения был задержан мужчина. Выяснилось, что он в 2016 году вступил в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) "ДНР", сообщает Корреспондент.

Сепаратист признался, что хочет начать жизнь сначала. Об этом передает штаб ООС. Задержанного зовут Артем Костенко. Он был механиком-водителем танка в батальоне "Дизель". По его словам, у него было два командира – один местный, а второй – гражданин России.

"Они чувствовали себя там царями" , - рассказал задержанный об отношении к жителям Донбасса.

Мужчина признался, что сепаратисты употребляют алкоголь и наркотики.

"Все тяжелые наркотики, которые существуют, я впервые попробовал в этом батальоне" , – сказал он.

Костенко уверял, что за время "службы" он никого не убил, а в содеянном искренне раскаивается. Мужчина хочет избавиться от наркотической зависимости и начать новую жизнь.