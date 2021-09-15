ВСУ вооружилась улучшенными "Градами"

Украинская армия приняла на вооружение модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У Град (ОКР Верба/1), разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова, сообщает Факты.ICTV.

Цифровые системы Верба позволяют экипажу управлять огнем, автоматически прицеливаться и перезаряжаться. Боекомплект состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, способных уничтожать цели на расстоянии до 40 км. При этом перезарядка полного пакета занимает всего пять минут.

Как заявили в Харьковском конструкторском бюро, время на подготовку залпа Вербы удалось сократить в пять раз по сравнению Градами, на базе которых она была разработана.

Если боекомплект Града перезаряжали вручную несколько военнослужащих — вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, то Верба полностью автоматизированна, поэтому значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи.