На Волыни в школах и детсадах зафиксировали вспышки COVID-19

На Волыни обнаружены четыре вспышки COVID-19 в образовательных учреждениях.﻿ Больше всего случаев коронавируса обнаружили в детсаду поселка Турийск (20 больных), сообщает УНИАН.

По данным канала Коронавирус в регионах вспышки также обнаружили в трех школах области.

В Турийской ООШ 1-3 ступеней зафиксировали 15 подтвержденных случаев коронавируса. Известно, что среди всего персонала вакцинировались лишь 7% работников. В Княгиневском лицее Волынской областной - 13 случаев COVID-19. В Песчанском лицее Камень-Каширского городского совета - 9 случаев COVID-19.

﻿Сообщается, что часть школ перешла на дистанционное обучение.