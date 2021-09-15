Лукашенко помиловал 13 человек

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 13 человек, которые «совершили преступления в интернете», сообщает Новое время.

В интервью телеканалу ATN News заместитель главы Администрации президента Беларуси Ольга Чуприс сообщила, что Лукашенко подписал указ накануне Дня народного единства.

Она не уточнила кого именно помиловали, но отметила, что 9 из 13 человек — несовершеннолетние. Также Чуприс сообщила, что все лица, совершившие преступления в интернете уже раскаялись.

При этом, в списке не указаны критерии, по которым эти люди должны были быть помилованы, некоторые из них еще не осуждены. Она уточнила, что те, кто не написал ходатайство не были помилованы.

Белорусское издание Наша Нива отмечает, что Лукашенко списки на помилование передал предприниматель и политик Юрий Воскресенский.