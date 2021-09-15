Дело Медведчука: cуд потребовал от ОП письменные объяснения санкций

Сегодня Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела № 9901/73/21 по иску депутата Виктора Медведчука, в котором он обжалует указ президента о введении в действие решения СНБО от 19 февраля о санкциях против Медведчука, сообщает Лига.net.

Как передает пресс-служба суда, во время судебного заседания коллегия судей заслушала объяснения представителей истца и представителя ответчика.

Также суд обратил внимание представителя третьего лица – Службы безопасности Украины – на правовые последствия отказа ответственными лицами СБУ в допуске представителей Медведчука к ознакомлению с документами с грифом "Для служебного пользования". Суд в очередной раз рекомендовал решить этот вопрос.

Кроме этого, суд "предложил представителю президента предоставить письменные объяснения относительно процедуры рассмотрения и принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций к истцу".

На следующем судебном заседании, которое состоится 20 октября, Верховный Суд продолжит заслушивать объяснения сторон.