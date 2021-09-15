В Швеции суд отправил в тюрьму пророссийского шпиона

В Швеции суд приговорил к трем годам тюремного заключения обвиняемого в шпионаже в пользу России 47-летнего гражданина страны, сообщает Радио Свобода.

Согласно обвинению, в период с 2017 до 2019 года мужчина, имя которого не раскрывается, передал за вознаграждение офицеру российской разведки секретную коммерческую информацию об автомобильных концернах Volvo и Scania. В разное время обвиняемый работал в обеих компаниях.

Как установил суд, человек полностью осознавал, что переданная им информация окажется в руках российской стороны и принесет ей пользу.

Известно, что россиянин, который фигурирует в деле, воспользовался дипломатическим статусом и оставил Швецию. Отмечается также, что осужденный за шпионаж стал первым за последние 18 лет шведским гражданином, которому предъявили официальное обвинение в шпионаже. При этом он не признал своей вины.