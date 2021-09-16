Британия, США и Австралия создали новый оборонный альянс

США, Великобритания и Австралия 15 сентября подписали пакт о безопасности и обмена оборонными технологиями. Документ называется AUKUS, сообщает Обозреватель.

Как передает ВВС, договоренность среди прочего предусматривает, что обмениваться страни будут и технологиями по атомным подводным лодкам.

С совместным заявлением выступили президент США Джо Байден, назвавший документ историческим, а также премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон. По их словам, соглашение будет способствовать стабильности в Тихоокеанском регионе.

Так, AUKUS предусматривает создание атомных подлодок для Австралии, однако они будут нести обычное вооружение. На проект отведено 18 месяцев. По словам лидеров, они намерены в кратчайшие сроки "ввести в действие потенциал Австралии". Стороны заявили, что сохраняют приверженность нераспространению ядерного оружия.

Кроме того, соглашение призвано усилить сотрудничеств в других сферах: кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологий. В то же время CNN пишет, что AUKUS призван объединить Запад в противостоянии Китаю, чтобы не допустить его военного доминирования.