В Кабмине рассказали, повысятся ли тарифы на тепло зимой

Правительство Украины ожидает, что тарифы на горячую воду и отопление в течение отопительного сезона 2021/2022 не будут увеличиваться. Об этом 15 сентября на брифинге в Киеве заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, сообщает Гордон.

Он рассказал, что физическая готовность системы, которая обеспечит старт отопительного сезона, составляет около 90% и в этом плане "все штатно и идет по графику".

"Другое направление [в вопросе подготовки к отопительному сезону] касается заключения долгосрочных договоров между предприятиями теплокоммунэнерго и "Нафтогазом". "Нафтогаз" сделал очень интересное с точки зрения цены предложение для предприятий ТКЭ – 7420 грн за 1 тыс. м³ газа" , – добавил Чернышов.

Он напомнил о скачке цен на газ на мировых рынках – сегодня стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов на лондонской бирже ICE приближалась к рекордной отметке в $1 тыс.

Чернышов заверил, что правительство "не оставляет этот вопрос без внимания и поддержит население". По его словам, цена, которую предложил "Нафтогаз", обеспечит стабильность тарифов в этом сезоне.