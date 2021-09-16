Талибы сообщили о готовности работы банков

Новый глава центробанка Афганистана Мохаммад Идрис заявил, что банковский сектор находится в «хорошем состоянии и полной безопасности». Правительство стремится заверить местный бизнес, что финансовая жизнь в стране восстановится, несмотря на потерю валютных резервов центробанка, сообщает Лента.Ру.

"Учитывая экономическую ситуацию в стране, все банки […] и компании, включая ретейлеров, скоро снова будут проводить операции в обычном порядке и на регулярной основе и вести свои дела с полной уверенностью" , — говорится в заявлении Идриса на официальном сайте банка «Да Афганистан», пишет Bloomberg.

Тем не менее после открытия банков в августе ЦБ приказал им ограничить сумму снятия средств до 200 долларов в неделю для каждого клиента.

Заявление Идриса прозвучало на следующий день после того, как «Талибан» запросил дополнительную гуманитарную помощь у международного сообщества. Организация Объединенных Наций объявила, что готова предоставить Афганистану более 1,2 миллиарда долларов в качестве чрезвычайной помощи, чтобы позволить стране оправиться от двух десятилетий войны.