Французкие войска ликвидировали главу ячейки "ИГ"

Президент Франции объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства", сообщает ТАСС.

"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле" , - написал он в ночь на четверг в Twitter.

Позже его слова подтвердила глава Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Она уточнила в Twitter, что лидер региональной ячейки ИГ был убит в результате удара, нанесенного военнослужащими операции