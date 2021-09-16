Французкие войска ликвидировали главу ячейки "ИГ"
Президент Франции объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства", сообщает ТАСС.
"Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле", - написал он в ночь на четверг в Twitter.
Позже его слова подтвердила глава Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Она уточнила в Twitter, что лидер региональной ячейки ИГ был убит в результате удара, нанесенного военнослужащими операции
"Бархан". Глава государства и министр почтили память всех участников французских военных операций в регионе, погибших в борьбе с терроризмом. "Вместе с нашими африканскими, европейскими и африканскими партнерами мы продолжим эту борьбу [с терроризмом]", - заключил Макрон.