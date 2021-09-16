Льюиса Хэмилтона словили вместе с моделью Only Fans

Чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Льюис Хэмилтон вернулся в отель Нью-Йорка с моделью OnlyFans Джанет Гусман после вечеринки Met Gala, сообщает Обозреватель.

Льюис Хэмилтон. Источник: The Sun

36-летний гонщик посетил ежегодное мероприятие по сбору средств в Метрополитен-музее современного искусства в понедельник вечером.

Джанет Гусман и Льюис Хэмилтон. Источник: dailymail.co.uk

В стильном черном костюме семикратный чемпион мира щедро оплатил целый стол для начинающих чернокожих дизайнеров.

Джанет Гусман перед отелем. Источник: dailymail.co.uk

Затем Хэмилтон переоделся в темно-синюю куртку и желтые спортивные брюки для афтепати.

Льюис Хэмилтон. Источник: Instagram девушки

На фотографиях можно увидеть, как Гамильтон возвращается в свой отель и к нему присоединяется Гусман.

Они также заявляют, что 27-летнего американца в отель проводил охранник.

Гусман выложила в Instagram﻿ фото наряда, который она носила на гала-вечере - тот же предмет одежды, в котором ее можно было увидеть при входе в отель Хэмилтона.

Джанет Гусман похвасталась нарядом. Источник: Instagram девушки

Разместив фотографию в черной прозрачной одежде и черных каблуках своим 1,9 миллионам подписчиков, она сказала: "До следующего раза".

Сайт предлагает полюбоваться и другими снимками со звездой сайта для продажи интимного контента Only Fans.

Джанет Гусман. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман в платье. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман с большим бюстом. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман в спальне. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман в топике. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман в машине. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман загорает. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман на пляже. Источник: Instagram девушки

Джанет Гусман. Источник: Instagram девушки