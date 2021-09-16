"Венецианка" получила письмо Разумкова для проверки закона об олигархах

Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах, сообщает Цензор.НЕТ.

"В письме от 10 сентября 2021 года председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков попросил вывод Венецианской комиссии относительно проекта закона" О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)" , - говорится в сообщении комиссии.