СБУ заблокировала крупнейшую телеграм-платформу по продаже наркотиков

В Хмельницкой области киберспециалисты Службы безопасности во время спецоперации ликвидировали одну из крупнейших в Украине телеграм-платформ по продаже наркотиков, сообщает УНИАН.

"Для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере "Телеграм".На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис" , - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По информации СБУ, чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи. Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Винницкую, Черновицкую и Тернопольскую области. Они получали наркотики через систему так называемых "закладок". Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалют и электронных платежных систем.

Установлено, что организовали наркобизнес несколько жителей Хмельницкого. Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено: подготовленную к сбыту партию наркотиков на более 1,5 млн грн; оружие и более 400 патронов; средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности; деньги, вероятно, полученные преступным путем.

Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.