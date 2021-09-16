Конгрессмены стремятся на уровне закона заблокировать запуск "СП-2"

15 конгрессменов от обеих основных партий США подали проект поправки к закону о обронний бюджет США (NDAA), которая устраняет возможность предоставлять исключение из санкций против участников "Северного потока-2" из соображений защиты национальных интересов, сообщает Голос Америки.

Поправка предусматривает "обязательное введение санкций против иностранных учреждений и лиц, ответственных за планирование, строительство и деятельность" Северного потока-2 ". Устраняется исключение из санкций по соображениям национальных интересов, предусмотренное в существующем праве по проектов из трубопроводов".