В проект госбюджета заложено 200 млрд на пенсии - Минфин

Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2022 год. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это проект бюджета, который предлагает правительство, в Верховной Раде могут быть предложения, будет конструктивная дискуссия. Как будет бюджет отличаться – этот процесс еще не определен. Сейчас мы показали свою версию" , - сказал министр.

Марченко заверяет, что 200 млрд грн, предусмотренных для Пенсионного фонда, позволят выполнить все обязательства.