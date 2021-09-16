Озвучено условие приема афганских беженцев в Украине

Народный депутат от "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Украина способна принять афганских беженцев, однако для этого необходима помощь Европейского союза, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 15 сентября, политик заявила в эфире программы Хард с Влащенко на телеканале Украина 24. Говоря о возможности размещения беженцев в Украине, Верещук отметила, что даже небольшая Австрия смогла предоставить место 44 тыс. сбежавшим от талибов граждан Афганистана.

Украина же, по мнению политика, также может взять на себя размещение нескольких тысяч афганцев, желающих покинуть их страну. Однако, подчеркнула Верещук, для этого наша страна должна попросить финансовую помощь в ЕС.