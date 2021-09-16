Замглавы ОАСК пытался сбежать от детектива НАБУ - видео
Детектив Национального антикоррупционного бюро сообщил о завершении досудебного расследования Евгению Аблову, который является заместителем главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.
"Аблов бегал от сотрудника НАБУ по коридорам Высшего антикоррупционного суда, где судьи должны были выбирать ему залог и рассматривать вопрос об отстранении от административной должности. Заместитель председателя ОАСК во время перерыва между делами вышел с заседания, однако возле зала заседаний его ждал детектив. Расследование дела о создании преступной организации и захват власти судьями ОАСК завершилась в марте, однако Аблов игнорировал все письма. Благодаря настойчивости НАБУ сегодня он все же подписал сообщение о завершении досудебного расследования. После этого Аблов сбежал из Высшего антикоррупционного суда, забыв свой паспорт", - написали в Telegram Центра противодействия коррупции.