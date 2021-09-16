Франция сожалеет из-за разрыва Австралией соглашения по подводным лодкам

Франция выразила сожаление в связи с решением австралийского правительства остановить сотрудничество с французской стороной в строительстве подводных лодок океанского класса и начать работать с США по программе субмарин с ядерной силовой установкой. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым выступили в четверг глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщает ТАСС.

"Такое решение противоречит букве и духу франко-австралийского сотрудничества, которое основывалось на политическом доверии и развитии индустриальной и технологической базы высокого уровня для нужд обороны Австралии" , - заявили главы дипломатического и оборонного ведомств Франции.

По мнению французских министров, "отстранение такого европейского союзника, как Франция, от структурообразующего партнерства с Австралией в тот момент, когда мир сталкивается с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, указывает на отсутствие последовательности, о котором французская сторона может лишь сожалеть".

Франция "подтверждает свое намерение активно действовать в Индо-Тихоокеанском регионе в интересах сохранения свободы суверенитета каждого". Будучи единственной европейской страной, представленной в этом районе мира 2 миллионами своих граждан и более чем 7 000 военнослужащих, указывается в заявлении, она остается надежным партнером и продолжит, как всегда, выполнять свои обязательства.

По мнению Парижа, объявленные Австралией и США решения "указывают на необходимость уделять особое внимание вопросу о стратегической автономии Европы".