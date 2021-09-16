Ляшко назвал регионы, которые движутся в "красную зону"
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, в каких областях ухудшается ситуация с COVID-19, сообщает Новое время.
Об этом он заявил в интервью журналистам. По словам Ляшко, в направлении красного уровня эпидопасности движутся Черновицкая область, за ней — Тернопольская, Волынская и Закарпатская. В абсолютных цифрах больше случаев заболевания фиксируют в Киеве и Харькове, но в расчете на 100 тысяч населения лидирует Западная Украина.
«Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области», — уточнил Ляшко.