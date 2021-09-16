Курс валют НБУ на 16 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 15 сентября, достиг уровня 26.64 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 31.52 за 1 евро.
Курс рубля вырос на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 7 коп до 36.84 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 29.06 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.93 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.645000
|EUR
|Евро
|31.517000
|RUB
|Рубль
|0.366310
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.835400
|CHF
|Швейцарский франк
|29.059900
|PLN
|Польский злотый
|6.928900