Курс валют НБУ на 16 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 15 сентября, достиг уровня 26.64 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 31.52 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 7 коп до 36.84 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.06 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.93 за 1 польский злотый.