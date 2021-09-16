Курс валют НБУ на 16 сентября

Курс валют НБУ на 16 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 16 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 15 сентября, достиг уровня 26.64 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 31.52 за 1 евро.

Курс рубля вырос на 1 коп до 3.66 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 7 коп до 36.84 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 29.06 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.93 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.645000 +0.009
EUR Евро 31.517000 +0.054
RUB Рубль 0.366310 +0.001
GBP Фунт стерлингов 36.835400 --0.074
CHF Швейцарский франк 29.059900 +0.159
PLN Польский злотый 6.928900 +0.022
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