Украина продлила санкции против Йемена

Кабинет Министров продлил до 28 февраля 2022 года применение персональных специальных экономических санкций в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН в отношении Республики Йемен, сообщает Укринформ.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 15 сентября без обсуждения. Как отмечается в пояснительной записке, персональные санкции запрещают въезд в Украину или транзит через ее территорию лицам, определенным Комитетом Совета безопасности ООН, перечень которых прилагается.

Кроме того, санкции предусматривают блокирование средств, финансовых активов и экономических ресурсов, которые размещены на территории Украины и прямо или косвенно находятся в собственности или контролируются лицами, включенными в перечень.

Проект распоряжения был разработан с целью имплементации в национальное законодательство соответствующих резолюций Совета безопасности ООН. Санкции Совбеза ООН против Йемена ежегодно продлеваются с 2014 года из-за длительного военного конфликта в стране.