Археологи обнаружили печь времен Киевской Руси

Под Херсоном археологи обнаружили на территории памятника национального значения Каменская Сечь древнюю печь, которой около тысячи лет. Хозяйственная постройка для кулинаров времен раннего периода Киевской Руси находится на эрозионной участке берегу Каховского водохранилищ, сообщает РБК-Украина.

Об этом передали в Национальном заповеднике "Хортица" на странице в Facebook.

В ходе экспедиции исследователи проводили мониторинг Каменской Сечи, которая находится в аварийном состоянии. И вот в южной части мыса Стрелка ученые наткнулись на средневековую печь.

Что украинцы готовили в печи тысячу лет назад

По данным сотрудников заповедника после обследования печи, рацион древних рыбаков составлял преимущественно из мяса птицы и рыбы. Так, об этом свидетельствует заполнения хозяйственных ям вокруг печи.

Конструкция печи времен Киевской Руси

Конструктивно печь имела кругообразный вид с немного сплющенной верхушкой.

Основа печи была плотно выложена из местного известнякового камня, а также обмазана глиной.

Исследователи выяснили, что обнаруженная печь использовалась длительное время, так как были зафиксированы три попытки ремонта части конструкции.

Около Каховского водохранилища обнаружили средневековую печь (фото: facebook.com/n.z.hortica)

Около Каховского водохранилища обнаружили средневековую печь (фото: facebook.com/n.z.hortica)

Около Каховского водохранилища обнаружили средневековую печь (фото: facebook.com/n.z.hortica)